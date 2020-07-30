Азербайджанцы продавали контрафактный алкоголь в Сургуте
Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение в отношении двух граждан Азербайджанской Республики. Они обвиняются в приобретении, хранении, перевозке и сбыта немаркированного алкоголя, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.
Следствие выяснило, что с августа по октябрь 2019 года обвиняемые, сговорившись, приобрели у неустановленного лица контрафактный алкоголь - более 21 тысячи бутылок. Хранили они его на специально арендованном складе и сбывали по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам, а также доставляли в торговые точки города для дальнейшей реализации. Общая стоимость нелегальной продукции превысила 5 миллионов рублей.
Правообладателям товарного знака, используемого в контрафактном алкоголе, причинён ущерб в размере свыше 11 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU