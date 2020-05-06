В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя
В Сургуте стражи порядка пресекли факты незаконного хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции.
- Установлено, что двое сотрудников коммерческой организации незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию на сумму более миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.
Известно, что купленный алкоголь с высоким содержанием спирта хранился для дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении. Часть товара уже поступила для реализации в небольшие магазины и продуктовые павильоны Сургута на улицах Декабристов, Лермонтова и Геодезистов.
Добавим, что полицейские изъяли около десяти тысяч литров контрафактного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU