6 Май 2020 2020-05-06T19:40:26+03:00

В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя. Фото Росгвардии ХМАО.

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В Сургуте стражи порядка пресекли факты незаконного хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции.

- Установлено, что двое сотрудников коммерческой организации незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию на сумму более миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Известно, что купленный алкоголь с высоким содержанием спирта хранился для дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении. Часть товара уже поступила для реализации в небольшие магазины и продуктовые павильоны Сургута на улицах Декабристов, Лермонтова и Геодезистов.

Добавим, что полицейские изъяли около десяти тысяч литров контрафактного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU