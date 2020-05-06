2020-05-06T19:40:26+03:00
Происшествия

В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя. Фото Росгвардии ХМАО.В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя. Фото Росгвардии ХМАО.
Изменить размер текста:

В Сургуте стражи порядка пресекли факты незаконного хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции.

- Установлено, что двое сотрудников коммерческой организации незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию на сумму более миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Известно, что купленный алкоголь с высоким содержанием спирта хранился для дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении. Часть товара уже поступила для реализации в небольшие магазины и продуктовые павильоны Сургута на улицах Декабристов, Лермонтова и Геодезистов.

Добавим, что полицейские изъяли около десяти тысяч литров контрафактного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте изъяли 10 тысяч контрафактного алкоголя
Возведение школы - долгостроя в Нефтеюганском районе закончат к сентябрю 2020 года
Двое подростков ограбили сверстника в Нижневартовске
Ветеран Великой Отечественной войны получил российский паспорт в Сургуте
Югорчанам рассказали, как можно присоединиться к празднованию Победы, несмотря на пандемию
Фальсифицированное немолочными жирами масло выявили в Октябрьском районе
Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритон
В сфере строительства жилых домов в Белоярском обнаружили хищение бюджетных средств
Югорчан обязали носить средства индивидуальной защиты
Югорчанка обиделась на сожителя и нанесла ему смертельный удар ножом
Югорчанам напомнили, где в ХМАО добывали волосы Венеры
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В ХМАО в 2020 году появились на свет 1641 новорожденных
Троица похитителей нефти в Югре получила тюремные сроки
В Сургутском районе приступили к обработке территории против клещей
Один югорчанин украл дорожные плиты, а другой - колеса с летней резиной
Культурная онлайн-программа на 6 мая для югорчан на самоизоляции
Вартовчанку осудят за жестокое обращение с родными детьми
Еще шесть югорчан излечились от коронавируса
«Бессмертный полк» в Югре состоится в небе
Мужчина на квадроцикле попал в аварию в Ханты-Мансийске