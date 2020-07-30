2020-07-30T11:00:31+03:00
Звезды

Жители Югры смогут перенестись в прошлое

Уникальный проект не оставит никого равнодушным
Вера Зенина
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Фото: администрация Урая, соцсеть "ВКонтакте"Фото: администрация Урая, соцсеть "ВКонтакте"
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Культурно-исторический центр Урая решил сделать югорчанам необычный подарок. В канун 55-летнего юбилея города состоится уникальная выставка «VR Урай - 2020».

С помощью очков и специальных технологий, посетители смогут перенестись на полвека в прошлое - в город Урай 1960-х годов и увидеть, как выглядели люди, улицы, жилые дома и здания того времени. Такое путешествие должно понравиться не только местным жителям, но и всем югорчанам, ведь знакомство с историей региона - дело интересное.

Кроме виртуальной прогулки по городу, организаторы подготовили различные интерактивные сюрпризы и викторины.

Сегодня специалисты Культурно-исторического центра ведут большую работу над созданием этой выставки: сбор информационного материала, подбор фотографий, 3d съемка объектов и другая трудоёмкая подготовительная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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