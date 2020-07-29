2020-07-29T18:31:49+03:00
Недвижимость

В Урае появится бульвар с избой-читальней и фигурными барельефами

Качество работ контролирует специальная комиссия
Вера Зенина
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Фото: администрация Урая, соцсеть "ВКонтакте"Фото: администрация Урая, соцсеть "ВКонтакте"
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В скором времени жители Урая смогут прогуляться по новому бульвару, который разместится в 1 микрорайоне, вдоль улицы Ленина - главной пешеходной и транспортной магистрали города.

Благоустроить территорию решили к 55-летию Урая, тем самым сделав замечательный подарок к памятной дате.

На данный момент уже выполнена вертикальная планировка территории, проложены гильзы для монтажа системы освещения, проведены подготовительные работы для устройства велосипедной дорожки.

До конца августа здесь появятся тротуары, пешеходные дорожки и отдельные площадки под будущие зоны активности, обустройством последних займутся в следующем году.

Согласно разработанному плану, бульвар будет условно поделён на несколько основных зон: культурная и детская площадки, место для работы летнего кафе, свободная площадка для сезонной торговли, место для чтения «Изба-читальня» и беседка со столами для настольных игр. В самом центре планируется разместить медальоны и фигурные барельефы, отражающие вехи истории Кондинского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Урае появится бульвар с избой-читальней и фигурными барельефами
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