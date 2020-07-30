2020-07-30T09:11:50+03:00
Происшествия

Подростки Сургута продолжают свободно покупать алкоголь в магазинах

Продавцов не останавливает даже штраф в 500 тысяч рублей
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Подростки Сургута продолжают свободно покупать алкоголь в магазинахПодростки Сургута продолжают свободно покупать алкоголь в магазинахФото: pixabay.com
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В Сургуте подростки продолжают свободно покупать алкогольные напитки. За прошедшие суки сотрудники полиции зафиксировали три таких случая.

Нарушения произошли в магазинах, расположенных на улицах Лермонтова, Привокзальная и 30 лет Победы. Не убедившись, что молодые люди достигли совершеннолетия, продавцы отпустили им алкоголь. Стоит отметить, что одна из вышеперечисленных торговых точек является сетевой.

Теперь недобросовестных продавцов ждёт административная ответственность по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Наказание за это - штраф от 30 до 500 тысяч рублей.

Стоит добавить, что при повторном факте нарушения грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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