В Сургутском районе продавец неоднократно реализовывала алкоголь подросткам

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:38:41+03:00

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Полицейские Сургутского района выявили очередной факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.

- В одном из магазинов поселка Солнечный 34-летний продавец осуществила продажу бутылки алкогольного напитка 15-летнему подростку, не поинтересовавшись ее возрастом, - рассказали стражи порядка.

Отмечается, что в мае женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему.

Теперь, согласно законодательству, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Максимальное наказание по статье - штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU