В Сургутском районе продавец неоднократно реализовывала алкоголь подросткам
Полицейские Сургутского района выявили очередной факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
- В одном из магазинов поселка Солнечный 34-летний продавец осуществила продажу бутылки алкогольного напитка 15-летнему подростку, не поинтересовавшись ее возрастом, - рассказали стражи порядка.
Отмечается, что в мае женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему.
Теперь, согласно законодательству, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Максимальное наказание по статье - штраф до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU