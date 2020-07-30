2020-07-30T07:49:33+03:00
Происшествия

Пытаясь найти работу, сургутянин стал жертвой мошенников

Мужчина оплатил специальные курсы
Вера Зенина
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Пытаясь найти работу, сургутянин стал жертвой мошенниковПытаясь найти работу, сургутянин стал жертвой мошенниковФото: pixabay.com
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В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что разместив в интернете объявление о поиске работы, стал жертвой мошенников.

После этого ему пришло письмо на электронную почту. Неизвестный мужчина, представившись сотрудником ООО «Транс Югра» пообещал потерпевшему официальное трудоустройство, если тот оплатит некие обучающие курсы в ООО «Джоб-Курс».

Не заподозрив обмана, мужчина перевёл преступнику 9 тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, сургутянин поспешил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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