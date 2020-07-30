Мобильное приложение для мигрантов может заработать на территории всей Югры
Мобильное приложение для мигрантов может получить масштабное обновление. Для этого проекту необходимо выиграть президентский грант. В этом случае его география охватит весь регион.
-Мобильное приложение станет особенно актуально в условиях самоизоляции и дефицита информации для мигранта. Некоторые услуги в приложении будут предоставляться онлайн, например, проверка документов или покупка билетов. Приложение станет не только путеводителем, но и дистанционным способом реализации своих прав и обязанностей, - рассказал идейный вдохновитель, автор и руководитель приложения Айдар Шайдуллин.
Первая часть проекта реализована на средства гранта губернатора округа.
Если всё сложится удачно, то программа будет доступна в App Store и Google Play.
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ИСТОЧНИК KP.RU