Югра приступила к созданию своей туристической платформы VISITUGRA

29 Июль 2020 2020-07-29T13:46:28+03:00

За основу взят сервис RUSSPASS, разработанный в Москве

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Югра вошла в число регионов, присоединившихся к новому российскому сервису для путешественников – цифровой туристической платформе RUSSPASS.

Заключив двустороннее соглашение о сотрудничестве, регион будет представлять на платформе свои уникальные туристические маршруты, а также обмениваться опытом и экспертизой в отношении актуальных трендов развития туризма.

По словам разработчиков, воспользовавшись RUSSPASS, турист может спланировать свой маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолёт, узнать о полезных услугах и интересных местах.

По мнению экспертов, такие цифровые инструменты, как RUSSPASS, помогут восстановлению туристической отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие.

Однако Югра не стремится отставать в сфере цифрового туризма и создаёт свою платформу VISITUGRA, которая станет инструментом управления отраслью, включая продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма.

Путешественник сможет приобрести на платформе готовый тур, сформировать маршрут и организовать свой досуг в месте пребывания.

VISITUGRA будет адаптирована под мобильные устройства и иметь мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU