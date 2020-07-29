В Нижневартовске автомобилист насмерть сбил пешехода

29 Июль 2020 2020-07-29T09:19:00+03:00

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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Трагическое столкновение произошло на 10 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный». Автомобиль «Рено», за рулём которого находился 44-летний водитель, сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть около 11 часов вечера и была едва различима в темноте. От полученных травм югорчанка скончалась на месте.

Также на территории округа 8 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 - за отказ от медицинского освидетельствования, 3 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечены 22 водителя, 12 - за нарушение требований к перевозке детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU