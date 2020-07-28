2020-07-28T08:54:33+03:00
Происшествия

В Сургуте автомобилист сбил 7-летнего мальчика

Ребёнок получил травмы различной степени тяжести
Вера Зенина
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Фото: ГИБДД Югры, соцсеть "ВКонтакте"Фото: ГИБДД Югры, соцсеть "ВКонтакте"
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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Первое ДТП произошло в посёлке городского типа Берёзово на улице Разведчиков. Автомобиль «Фиат», за рулём которого находился 54-летний водитель, наехал на 12-летнего мальчика, в этот момент подросток выезжал со двора на велосипеде. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Второе ДТП случилось в Сургуте на проспекте Комсомольский. Водитель «Ниссана» сбил 7-летнего мальчика, выехавшего на самокате из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок получил травмы.

Также на территории округа 8 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 - за отказ от медицинского освидетельствования, 2 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения 16 водителей, 24 - за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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