2020-07-29T08:11:11+03:00
Происшествия

В Советском районе сотрудница центра занятости заработала на взятках 180 тысяч рублей

Размер штрафа превысил эту сумму в два раза
Вера Зенина
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В Советском районе сотрудница центра занятости заработала на взятках 180 тысяч рублейВ Советском районе сотрудница центра занятости заработала на взятках 180 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Советский районный суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в преступлении по ч.3 ст.290 УК РФ «получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействия».

Следствие установило, что в феврале и апреле 2020 года подсудимая, занимая должность заместителя начальника одного из отделов «Советского центра занятости населения», дважды получила взятку от руководителя коммерческой организации. Мужчина платил за составление актов о выездных проверках рабочих мест и условий труда временно трудоустроенных граждан.

Общая сумма взятки составила 180 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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