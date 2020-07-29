В Советском районе сотрудница центра занятости заработала на взятках 180 тысяч рублей
Советский районный суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в преступлении по ч.3 ст.290 УК РФ «получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействия».
Следствие установило, что в феврале и апреле 2020 года подсудимая, занимая должность заместителя начальника одного из отделов «Советского центра занятости населения», дважды получила взятку от руководителя коммерческой организации. Мужчина платил за составление актов о выездных проверках рабочих мест и условий труда временно трудоустроенных граждан.
Общая сумма взятки составила 180 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU