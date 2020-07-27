2020-07-27T14:01:00+03:00
Происшествия

Следственный комитет Югры предъявил обвинение чиновнику департамента ХМАО и его подельнику

Расследование уголовного дела продолжается
Вера Зенина
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Фото: www.hmao.sledcom.ruФото: www.hmao.sledcom.ru
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Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре предъявил обвинение по уголовному делу в отношении заместителя директора Департамента промышленности округа и его подельника - индивидуального предпринимателя из Югорска.

Следствие выяснило, что с ноября 2019 года по 23 июля 2020 года чиновник, руководствуясь корыстными целями, намеренно помогал владельцу крестьянского хозяйства, при этом получая от него крупные взятки.

За это время мужчина не раз выделял «коллеге» гранты в виде субсидий и иные выплаты, которые изымались из окружного бюджета. Таким образом злоумышленник заработал 150 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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