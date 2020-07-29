2020-07-29T07:53:48+03:00
Происшествия

Росгвардецы Сургута задержали пьяного угонщика

Это уже не первое преступление злоумышленника
Вера Зенина
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Росгвардецы Сургута задержали пьяного угонщикаРосгвардецы Сургута задержали пьяного угонщикаФото: pixabay.com
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В Сургуте Росгвардейцы смогли раскрыть угон автомобиля по горячим следам.

Получив сообщение о том, что неизвестный мужчина угнал припаркованный автомобиль «Дэу Матиз» на улице Иосифа Каролинского, сотрудники сразу же бросились ловить преступника.

Заметив подходящую машину, мужчины предприняли попытку задержать злоумышленника, но тот решил скрыться. После непродолжительной погони злоумышленника поймали и передали сотрудникам полиции.

Угонщиком оказался местный житель, уже имевший судимость. На момент совершения преступления он был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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