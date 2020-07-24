2020-07-24T13:04:09+03:00
Происшествия

В Нижневартовске директор «Цента гигиены и эпидемиологии» обвиняется в подделке анализов

Возбуждено уголовное дело
Вера Зенина
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В Нижневартовске директор «Цента гигиены и эпидемиологии» обвиняется в подделке анализовВ Нижневартовске директор «Цента гигиены и эпидемиологии» обвиняется в подделке анализовФото: pixabay.com
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В Нижневартовске бойцы ОМОНа «Сокол» оказали поддержку полицейским и провели обыск в кабинете руководителя «Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре». Она подозревается в подделке анализов и превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что с июня по июль 2020 года женщина приказывала работникам центра оформлять ложные лабораторные исследования без сбора проб продуктов питания. За это время она подделала около 500 заключений, тем самым нарушив интересы общества в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Из учреждения изъяли документы, средства сотой связи и компьютерную технику. Сейчас с этим работает управление экономической безопасности и противодействия коррупции в ХМАО-Югре.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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