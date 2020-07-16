В Сургутском районе глава сельского поселения украл из бюджета более 770 тысяч рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T13:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший глава сельского поселения Сургутского района подозревается в растрате. Мужчину обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 160 и ч. 2 ст. 286 УК РФ (присвоение чужого имущества и превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина решил воспользоваться своим служебным положением и издал распоряжение «О единовременном поощрении», на основании которого получил премию в сумме более 150 тысяч рублей. Эти средства были выделены поселению из бюджета Сургутского района в качестве гранта на решение вопросов местного значения.

На основании этого же распоряжения еще семь муниципальным служащих получили премии от 67 до 116 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемый не только превысил должностные полномочия, но и причинил ущерб сельскому поселению на сумму более 770 тысяч рублей.

В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных фактов противоправной деятельности подозреваемого, а также на возмещение причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU