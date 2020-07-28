Покупая билет до Анапы, жительница Югорска отдала деньги мошенникам

28 Июль 2020 2020-07-28T14:01:37+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по городу Югорску обратилась местная жительница. Она рассказала, что хотела купить билет на самолёт, а вместо этого пострадала от действий мошенников.

Собираясь отдохнуть в Анапе, женщина решила поискать билеты на самолёт в интернете. Спустя некоторое время ей попался вариант стоимостью 12129 рублей. Посчитав это предложение выгодным, югорчанка нажала кнопку «купить» и перешла на сайт «suntravel.fun», где ввела все запрашиваемые данные, включая номер банковской карты и телефона. Через некоторое время ей пришло сообщение с кодом для подтверждения операции. Не подозревая обмана, женщина ввела указанные символы и лишилась денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU