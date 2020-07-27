2020-07-27T08:04:30+03:00
Происшествия

Жительница Сургута купила билеты на фальшивом сайте

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность
Вера Зенина
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Жительница Сургута купила билеты на фальшивом сайтеЖительница Сургута купила билеты на фальшивом сайтеФото: pixabay.com
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В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что хотела купить билет на поезд, а вместо этого пострадала от действий мошенников.

Оказалось, что горожанке не повезло. Выбрав в интернете первую ссылку на сайт «РЖД», женщина перешла на точную копию страницы, созданную мошенниками. Не заподозрив обмана, сургутянка перевела более 17 тысяч рублей за бронирование билетов, но так и не смогла их получить.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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