2020-07-28T09:40:31+03:00
Происшествия

Югорские спасатели отыскали раненого туриста в Уральских горах

Мужчина сорвался со снежного склона и не мог самостоятельно двигаться
Вера Зенина
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Югрские спасатели отыскали раненого туриста в Уральских горахЮгрские спасатели отыскали раненого туриста в Уральских горахФото: pixabay.com
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Поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория» помог эвакуировать туриста, совершавшего переход через Уральские горы. Мужчина сорвался со снежного склона, получил множественные ушибы и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели, вместе с бригадой врачей Центра медицины катастроф были готовы незамедлительно выдвинуться к месту происшествия, но из-за плохой видимости вылет вертолета МИ-8 пришлось отложить.

Вчера операция по спасению наконец-то состоялась. Пострадавший 1953 года рождения был найден в Березовском районе неподалёку от озера Банное. Врачи оказали мужчине первую помощь, а спасатели погрузили его на вертолёт с помощью носилок.

Сейчас здоровью туриста ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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