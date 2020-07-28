Югорские спасатели отыскали раненого туриста в Уральских горах

28 Июль 2020 2020-07-28T09:40:31+03:00

Мужчина сорвался со снежного склона и не мог самостоятельно двигаться

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория» помог эвакуировать туриста, совершавшего переход через Уральские горы. Мужчина сорвался со снежного склона, получил множественные ушибы и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели, вместе с бригадой врачей Центра медицины катастроф были готовы незамедлительно выдвинуться к месту происшествия, но из-за плохой видимости вылет вертолета МИ-8 пришлось отложить.

Вчера операция по спасению наконец-то состоялась. Пострадавший 1953 года рождения был найден в Березовском районе неподалёку от озера Банное. Врачи оказали мужчине первую помощь, а спасатели погрузили его на вертолёт с помощью носилок.

Сейчас здоровью туриста ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория» помог отыскать мужчину, потерявшегося в лесу. Югорчанин находился в состоянии переохлаждения и физического истощения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU