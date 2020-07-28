В Сургуте ремонт дороги на улице Билецкого завершится 1 августа

28 Июль 2020 2020-07-28T07:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте продолжается масштабный ремонт дороги на улице Билецкого. Объект, протяжённостью около километра, готов больше, чем наполовину.

Все работы планируется завершить к 1 августа: уложить асфальт и установит светодиодные светильники вдоль магистрали. Затем - благоустройство участка. В этот раз дорожники учли пожелания сургутян и решили не асфальтировать разделительную полосу между проездами, а создать газон.

Участок ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из регионального бюджета выделено 116 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Сургута потратят 200 миллионов рублей на ремонт двух дорог и одного перекрёстка. Завершиться работы должны до 30 сентября (подробнее)

В Сургуте отремонтировали почти 60 городских улиц и три дороги к дачным посёлкам. Работы начались ещё в марте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU