2020-07-28T07:42:57+03:00
Недвижимость

В Сургуте ремонт дороги на улице Билецкого завершится 1 августа

Власти учли пожелания горожан по благоустройству прилегающей территории
Вера Зенина
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Фото: дорги ХМАО, соцсеть «ВКонтакте»Фото: дорги ХМАО, соцсеть «ВКонтакте»
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В Сургуте продолжается масштабный ремонт дороги на улице Билецкого. Объект, протяжённостью около километра, готов больше, чем наполовину.

Все работы планируется завершить к 1 августа: уложить асфальт и установит светодиодные светильники вдоль магистрали. Затем - благоустройство участка. В этот раз дорожники учли пожелания сургутян и решили не асфальтировать разделительную полосу между проездами, а создать газон.

Участок ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из регионального бюджета выделено 116 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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