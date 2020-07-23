Власти Сургута потратят 200 миллионов рублей на ремонт двух дорог и одного перекрёстка

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Власти Сургута собираются потратить на ремонт двух дорог и одного перекрёстка 200 миллионов рублей.

Деньги выделят на реконструкцию участков Тюменского и Югорского трактов, а также перекрёстка на улицах Ленина и Профсоюзов.

В случае с Тюменским трактом ремонтировать будут участок от Грибоедовской развязки до Белого Яра в направлении из города - обновят все полосы и обустроят подъезд к посёлку. Движение будет перекрыто частично.

На Югорском тракте уберут участки с колеями. Ремонт выполнят на отрезке от улиц Никольской до Энергетиков

На перекрёстке улиц Ленина и Профсоюзов заменят покрытие.

Всего в этом году на ремонт дорог выделено 707 миллионов рублей.