«Тележки добра», установленные в югорских магазинах, собрали 900 килограммов продуктов

Фото: МолодёжкаОНФ - Югра, соцсеть «ВКонтакте»

МолодёжкаОНФ Югры продолжает творить добро. В минувшие выходные ребята доставили продуктовые наборы многодетным семьям Пыть-Яха. Собрать их удалось благодаря «Тележкам добра», установленным в местных магазинах.

-Горожане активно принимают участие проекте. Первые две коробки, каждая из которых весом более 10-ти килограммов, мы вручили многодетным семьям. Эдуард Литинский один воспитывает троих детей. А в семье Заикиных - пятеро детей. Так что продуктовая помощь доставлена семьям, которые в ней нуждаются, - рассказала муниципальный координатор МолодёжкиОНФ в Пыть-Яхе Анна Шенгелая.

На данный момент акция проходит на территории Ханты-Мансийска, Сургута и Пыть-Яха, оказать помощь может любой желающий. Для этого достаточно купить любой товар и положить его в нужную тележку.

За время действия программы, волонтёрам удалось собрать около девятисот килограммов продуктов, которые переданы 63 семьям.

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