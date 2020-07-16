В магазинах Югры появились "тележки добра"

16 Июль 2020 2020-07-16T14:09:49+03:00

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«Молодёжка ОНФ» Югры продолжает творить добро. На очереди - акция взаимопомощи #МыВместе в городе Пыть-Яхе. Накануне ребята договорились с магазином «Измир» и установили там «Тележку добра».

-Это очень важная акция. Ведь продукты, которые горожане пожертвуют в «Тележки добра» мы будем доставлять малоимущим жителям Пыть-Яха,- рассказала Анна Шенгелая муниципальный координатор «Молодежки ОНФ» в Югре.

Сейчас участники молодёжки пытаются договориться с ещё несколькими магазинами, ведь чем больше тележек, тем лучше.

На данный момент акция проходит в 11 магазинах Ханты-Мансийска, Сургута и Пыть-Яха.

-За время реализации проекта ОНФ «Тележка добра» в Югре было собрано более восьмисот килограммов продуктов, которые были переданы шестидесяти семьям. Спасибо всем неравнодушным югорчанам за помощь, - добавила Анастасия Потехина региональный координатора «Молодежки ОНФ» в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU