2020-07-24T13:51:17+03:00
Общество

Югорчан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, поддержат продуктовыми наборами

Вручать их будут по заявкам
Вера Зенина
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Фото: центр гражданских и социальных инициатив Югры, соцсеть "ВКонтакте"Фото: центр гражданских и социальных инициатив Югры, соцсеть "ВКонтакте"
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Всероссийское движение «Волонтеры Медики» и «Гуманитарный Добровольческий Корпус» заключили соглашение, об оказании бесплатной помощи жителям Югры.

Данное соглашение действует в рамках реализации социального проекта «Прямая линия. Продуктовая помощь», который является частью Всероссийской акции #МыВместе в Югре.

Организаторы будут покупать продуктовые наборы и непродовольственные товары первой необходимости для граждан, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.

Вручать их буду по заявкам, зарегистрированным в системе «ОНФ.Помощь» в категории «Прямая линия. Продолжение. Продуктовая помощь».

Стоит добавить, что «Прямая линия. Продуктовая помощь» - социальный проект, реализуемый в 84 субъектах РФ, направленный на оказание адресной помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и обратившимся на «Прямую линию с Владимиром Путиным», в виде безвозмездного предоставления им продуктовых наборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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