В Югре представители коренных народов севера продолжают получать «Коробки добра»
Гуманитарный добровольческий корпус Югры продолжает акцию «Коробки добра», направленную на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Содержимое коробки включает 13 наименований продуктов питания, вместе с фруктами, 7 предметов первой необходимости и средства индивидуальной защиты.
В этот раз поддержку оказали восьми семьям из числа коренных малочисленных народов севера.
В период пандемии северные народы оказались в тяжёлом положении. Из-за самоизоляции серьёзно упала продажа рыбы и дикоросов, а туристы не посещают стойбища, поэтому уровень доходов очень низкий.
Напоминаем, что оказать помощь может любой желающий, для этого необходимо перейти по ссылке и ознакомиться с информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU