В Югре представители коренных народов севера продолжают получать «Коробки добра»

23 Июль 2020 2020-07-23T12:50:59+03:00

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Гуманитарный добровольческий корпус Югры продолжает акцию «Коробки добра», направленную на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Содержимое коробки включает 13 наименований продуктов питания, вместе с фруктами, 7 предметов первой необходимости и средства индивидуальной защиты.

В этот раз поддержку оказали восьми семьям из числа коренных малочисленных народов севера.

В период пандемии северные народы оказались в тяжёлом положении. Из-за самоизоляции серьёзно упала продажа рыбы и дикоросов, а туристы не посещают стойбища, поэтому уровень доходов очень низкий.

Напоминаем, что оказать помощь может любой желающий, для этого необходимо перейти по ссылке и ознакомиться с информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU