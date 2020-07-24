Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдых
Правительство региона приняло решение компенсировать многодетным семьям расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без приобретения путёвок. Выплаты осуществят по государственной программе «Социальное и демографическое развитие».
-Компенсацию предлагается предоставлять по расходам, осуществленным с 1 июня по 1 ноября 2020 года, - прокомментировала губернатор Югры Наталья Комарова.
Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг или МФЦ. К заявлению необходимо приложить оригиналы проездных документов.
Решение было принято для того, чтобы поддержать многодетные семей в период пандемии.
Следует отметить, что каждый год многодетные семьи получают частичную компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
В этом году компенсацию получат родители более 10 тысяч детей
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ИСТОЧНИК KP.RU