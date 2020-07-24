2020-07-24T12:14:26+03:00
Общество

Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдых

Такое решение приняла губернатор Югры Наталья Комарова
Вера Зенина
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Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдыхМногодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдыхФото: pixabay.com
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Правительство региона приняло решение компенсировать многодетным семьям расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без приобретения путёвок. Выплаты осуществят по государственной программе «Социальное и демографическое развитие».

-Компенсацию предлагается предоставлять по расходам, осуществленным с 1 июня по 1 ноября 2020 года, - прокомментировала губернатор Югры Наталья Комарова.

Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг или МФЦ. К заявлению необходимо приложить оригиналы проездных документов.

Решение было принято для того, чтобы поддержать многодетные семей в период пандемии.

Следует отметить, что каждый год многодетные семьи получают частичную компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

В этом году компенсацию получат родители более 10 тысяч детей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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