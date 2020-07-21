Более 12 миллионов рублей направят на поддержку малообеспеченных семей Югры

21 Июль 2020 2020-07-21T12:36:54+03:00

Помощь окажут не только детям, но и родителям

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Югра выиграла федеральный грант на поддержку семей с детьми – более 12 миллионов рублей. В течение двух лет эти средства будут направлены на улучшение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода.

-Бедность – самая настоящая «трудная жизненная ситуация» для любой семьи. В группу риска по материальному неблагополучию попадают многодетные, а также семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, семьи, которые создают выпускники учреждений для детей сирот, - отметила председатель правления фонда Марина Гордеева.

По предварительным данным, помощь получат более 8 тысяч семей. Родителям помогут устроиться на работу или пройти обучение, если это необходимо, расскажут о финансовой грамотности и о том, как адаптироваться к самостоятельной жизни.

Для детей будет организован специальный досуг, малышей постарше помогут определить в детский сад, а также организовать программы выходного дня.

Всего победителями стали 12 регионов, а общий призовой фонд составил 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU