2020-07-23T13:40:07+03:00
Общество

Активисты Общероссийского народного фронта проверили качество работ в «Кедровом Логе»

В парке завершился первый этап реконструкции
Вера Зенина
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Фото: общероссийский народный фронт, соцсеть "ВКонтакте"Фото: общероссийский народный фронт, соцсеть "ВКонтакте"
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В Сургуте активисты общероссийского народного фронта проинспектировали благоустройство «Кедрового лога».

В парке завершился первый этап реконструкции. За это время рабочие построили арочную аллею, оборудовали брусчатку подсветкой, а рядом с амфитеатром и центральной площадью установили бронзовую звезду, где можно загадывать желания.

-Мы остались довольны увиденным. Все должно соответствовать эскизному проекту. На сегодня, все, что нарисовали, все что согласовали, и выполнили – соответствует. Но лучшую оценку дадут жители. Мне, как жителю Сургута, все нравится, - рассказала эксперт регионального штаба ОНФ Елена Сократова.

Когда парк откроют, там будут проходить концерты, выставки, чтения, молодежные акции. Зимой - новогодние и рождественские представления, весной - масленичные гуляния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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