«Кедровый лог» готов встретить сургутян после долгого закрытия

23 Июль 2020 2020-07-23T06:26:10+03:00

За это время в парке появился амфитеатр и световая аллея

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Жители Сургута с нетерпением ждут открытия «Кедрового лога».

С момента начала пандемии парк был закрыт для посетителей, но работа в нём не прекращалась - появился амфитеатр, световая аллея, скамейки и зоны отдыха.

-Я рассчитываю, что парк наполнится жизнью и станет одной из главных точек притяжения горожан, излюбленным местом для фото. Рядом с Кедровым Логом обустроили просторную парковку. Теперь можно комфортно подъехать и не искать, куда втиснуть автомобиль, - сообщил глава города Вадим Шувалов.

Но на этом городские власти не планируют останавливаться. К 2023 году сургутяне получат несколько новых парков в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU