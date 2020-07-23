2020-07-23T06:26:10+03:00
Общество

«Кедровый лог» готов встретить сургутян после долгого закрытия

За это время в парке появился амфитеатр и световая аллея
Вера Зенина
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Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"
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Жители Сургута с нетерпением ждут открытия «Кедрового лога».

С момента начала пандемии парк был закрыт для посетителей, но работа в нём не прекращалась - появился амфитеатр, световая аллея, скамейки и зоны отдыха.

-Я рассчитываю, что парк наполнится жизнью и станет одной из главных точек притяжения горожан, излюбленным местом для фото. Рядом с Кедровым Логом обустроили просторную парковку. Теперь можно комфортно подъехать и не искать, куда втиснуть автомобиль, - сообщил глава города Вадим Шувалов.

Но на этом городские власти не планируют останавливаться. К 2023 году сургутяне получат несколько новых парков в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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