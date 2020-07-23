«Кедровый лог» готов встретить сургутян после долгого закрытия
Жители Сургута с нетерпением ждут открытия «Кедрового лога».
С момента начала пандемии парк был закрыт для посетителей, но работа в нём не прекращалась - появился амфитеатр, световая аллея, скамейки и зоны отдыха.
-Я рассчитываю, что парк наполнится жизнью и станет одной из главных точек притяжения горожан, излюбленным местом для фото. Рядом с Кедровым Логом обустроили просторную парковку. Теперь можно комфортно подъехать и не искать, куда втиснуть автомобиль, - сообщил глава города Вадим Шувалов.
Но на этом городские власти не планируют останавливаться. К 2023 году сургутяне получат несколько новых парков в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU