Осенью в Сургуте откроется детский сад «Фестивальный»

23 Июль 2020 2020-07-23T09:41:42+03:00

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В Сургуте продолжается ремонт детского сада «Фестивальный».

Рабочие уже заменили дверные проёмы, линолеум, кровлю крыши, а также все инженерные сети – водопровод, канализацию, отопление, проводку.

Кроме того, после ремонта увеличится число групп общеразвивающей направленности, а также откроются две группы для детей раннего возраста с 1,5 до 2 лет.

Принять первых малышей детский сад сможет в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU