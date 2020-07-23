Осенью в Сургуте откроется детский сад «Фестивальный»
После ремонта в помещении увеличится число групп
Фото: администрация Сургута, соцсеть "ВКонтакте"
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В Сургуте продолжается ремонт детского сада «Фестивальный».
Рабочие уже заменили дверные проёмы, линолеум, кровлю крыши, а также все инженерные сети – водопровод, канализацию, отопление, проводку.
Кроме того, после ремонта увеличится число групп общеразвивающей направленности, а также откроются две группы для детей раннего возраста с 1,5 до 2 лет.
Принять первых малышей детский сад сможет в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU