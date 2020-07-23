Погода в Югре на 23 июля: +19 градусов, местами дождь

23 Июль 2020 2020-07-23T05:21:25+03:00

Погода в Югре на 23 июля Фото: pixabay.com

День обещает быть приятным

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В регионе ожидается переменная облачность. В восточных районах кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северных направлений 4 - 9 м/с, днём порывы порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью +8...13 градусов, днём +19,+24.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днём воздух прогреется до +21 градуса, ночью похолодание до +16. Ветер 3-9 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19 градусов, ночь +15. Ветер 5-12 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19, ночью +16. Ветер 6-11 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19, ночью +15. Ветер 5-11 м/с.

Когалым: облачно. Днём +19 градусов, ночью +15. Ветер 6-12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU