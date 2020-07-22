2020-07-22T09:13:49+03:00
Общество

Жители Югры смогут прогуляться по аллее смайлов

Речь идёт о новом арт-объекте
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

С каждым днём на улицах Нижневартовска появляется всё больше арт-объектов. Причина этому: проект #Ярчегород2020, который появился благодаря молодёжи и получил одобрение главы города Василия Тихонова.

Сейчас на улицах можно встретить более 60 крупных арт-объектов. И это только те, что официально внесены в электронную карту 2ГИС.

В начале лета ряды граффити пополнило изображение «Спасибо врачам», рисунок «Письма победы» и портрет ветерана Павла Мерзлякова, а на прошлой неделе появился самый большой граффити-объект региона - «Бегущая лань».

Однако нижневартовские художники не намерены прекращать свою деятельность, очередной арт-объект – это аллея смайлов, расположенный на улице Мира.

В скором времени новые граффити украсят городскую набережную, улицу Пионерскую и пространство вокруг Комсомольского озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижневартовск - город с самым большим граффити в Югре. Площадь рисунка - 1300 метров квадратных (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Урая жалуется на запах дыма в городе
В Сургутском районе задержали мужчину с наркотиками
Жителей Мегиона приглашают к участию в викторине, посвящённой родному краю
В Югре преступная группировка похитила более 740 тонн нефти
Югорчане, застрявшие в Африке и Иордании по причине коронавируса, смогли вернуться домой
Жители Югры смогут прогуляться по аллее смайлов
Команда школьников из Югры приняла участие в кейс-марафоне "ЭнерГений"
Югра вошла в топ-10 рейтинга по качеству жизни в российских регионах
Югорские фотографы приняли участие в летнем споттинге
В Ханты-Мансийске раньше срока отремонтировали объездную дорогу
В Югре появятся волонтёрские отряды для помощи пожарным
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
В Сургуте перекроют движение через реку Обь
Погода в Югре на 22 июля: воздух прогреется до +27, местами дождь
Жителей Югры призывают написать пару слов потомкам
В Югре стартует вело-челлендж «UGRA RIDE»
С начала сезона в Югре утонули почти 30 человек
«Долой запреты»: Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Югорчанин решил заработать на интим-товарах
В Сургуте драка на ножах закончилась смертью одного из участников
Более 12 миллионов рублей направят на поддержку малообеспеченных семей Югры
Дети-инвалиды Югры получат новое оборудование для занятий спортом
В Югре может появиться тепличный комбинат, производящий более 5 тысяч тонн овощей в год