Жители Югры смогут прогуляться по аллее смайлов

22 Июль 2020 2020-07-22T09:13:49+03:00

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С каждым днём на улицах Нижневартовска появляется всё больше арт-объектов. Причина этому: проект #Ярчегород2020, который появился благодаря молодёжи и получил одобрение главы города Василия Тихонова.

Сейчас на улицах можно встретить более 60 крупных арт-объектов. И это только те, что официально внесены в электронную карту 2ГИС.

В начале лета ряды граффити пополнило изображение «Спасибо врачам», рисунок «Письма победы» и портрет ветерана Павла Мерзлякова, а на прошлой неделе появился самый большой граффити-объект региона - «Бегущая лань».

Однако нижневартовские художники не намерены прекращать свою деятельность, очередной арт-объект – это аллея смайлов, расположенный на улице Мира.

В скором времени новые граффити украсят городскую набережную, улицу Пионерскую и пространство вокруг Комсомольского озера.

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ИСТОЧНИК KP.RU