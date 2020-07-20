Нижневартовск - город с самым большим граффити в Югре

Фото: Официальный Нижневартовск

Молодежь Нижневартовска сделала городу замечательный подарок - самую большую граффити в Югре.

Появление нового арт-объекта было приурочено к 90-летию региона. Инициатором проекта оказался Молодёжный центр Нижневартовска, получивший поддержку главы города Василия Тихонова.

Доверить исполнение решили местному художнику Андрею Альховскому и его команде. Результат получился впечатляющий.

Увидеть «Бегущую лань», именно такое название получил арт-объект, можно на автодорожной развязке «Нижневартовск-Излучинск».