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Нижневартовск - город с самым большим граффити в Югре

Площадь рисунка - 1300 метров квадратных
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Фото: Официальный Нижневартовск

Фото: Официальный Нижневартовск

Молодежь Нижневартовска сделала городу замечательный подарок - самую большую граффити в Югре.

Появление нового арт-объекта было приурочено к 90-летию региона. Инициатором проекта оказался Молодёжный центр Нижневартовска, получивший поддержку главы города Василия Тихонова.

Доверить исполнение решили местному художнику Андрею Альховскому и его команде. Результат получился впечатляющий.

Увидеть «Бегущую лань», именно такое название получил арт-объект, можно на автодорожной развязке «Нижневартовск-Излучинск».