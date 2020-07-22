2020-07-22T06:24:57+03:00
Экономика

ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей

Вера Зенина
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ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублейВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
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По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) более 1,3 тыс. заявок на общую сумму 2,8 млрд рублей. Из них клиенты уже получили более 360 кредитов на сумму 770 млн рублей. На долю ВТБ приходится 30% всех выдач по госпрограмме в регионе. *

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Тюменской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, отметил: «Наш регион традиционно является одним из лидирующих в стране по ипотечному кредитованию, в том числе по госпрограммам. В свою очередь, ВТБ активно поддерживает их реализацию, чтобы как можно больше тюменцев смогли выгодно улучшить жилищные условия. Мы видим значительный спрос на ипотеку под 6,5% годовых, сейчас каждая четвертая наша выдача в регионе приходится на эту программу».

* По данным ГУС Тюменской области о выдачах ипотеки с господдержкой по итогам 2 квартала 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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