«Долой запреты»: Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

21 Июль 2020 2020-07-21T14:21:30+03:00

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Югра переходит к первому этапу снятия ограничений. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен 0,93. Охват тестируемого населения - 335 на 100 тысяч человек. Наличие свободных коечных мест, с учётом запланированных - свыше 100% от норматива.

Учитывая эти данные, а также рекомендации Роспотребнадзора, правительству региона поручено подготовить проект о переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, начиная с 22 июля.

Напоминаем, что с начала пандемии в Югре выявлено 14 442 человека с подтверждённым диагнозом, выздоровевших – 9 447, скончавшихся – 106.

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ИСТОЧНИК KP.RU