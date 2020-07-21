Коронавирус в Югре, последние новости на 21 июля 2020: коронавирусная инфекция подтвердилась у 228 человек

За последние сутки в регионе зарегистрировано 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 442 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 182, уточняется – 46.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 67, с симптомами ОРВИ – 144, в бессимптомной форме заболевания – 17.

Из всех лабороторно подтвержденных случаев 43 человека – на ИВЛ, 62 – в реанимации.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут - 48 человек, Нижневартовск - 41, Ханты-Мансийск - 29.