2020-07-21T11:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 21 июля 2020: коронавирусная инфекция подтвердилась у 228 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 21 июля 2020 года
Вера Зенина
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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За последние сутки в регионе зарегистрировано 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 442 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 182, уточняется – 46.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 67, с симптомами ОРВИ – 144, в бессимптомной форме заболевания – 17.

Из всех лабороторно подтвержденных случаев 43 человека – на ИВЛ, 62 – в реанимации.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут - 48 человек, Нижневартовск - 41, Ханты-Мансийск - 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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