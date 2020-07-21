2020-07-21T08:39:55+03:00
Происшествия

В Югре пылает более 9 тысяч гектаров леса

Угрозы населённым пунктам нет
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: МЧС Росии по ХМАО-ЮгреФото: МЧС Росии по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

В Югре действует 18 лесных пожаров общей площадью 9 047 гектаров, из них 7 крупных на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель – 8 679 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с семью лесными пожарами на площади 3 224 гектаров, в том числе четыре крупных – 3 039 гектаров.

В тушении было задействовано 350 сотрудников Авиалесоохраны Югры, 7 единиц техники, авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 255 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 30 954 гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре снижается площадь лесных пожаров. Подразделения МЧС России находятся в повышенной готовности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Югры осудили за продажу алкоголя несовершеннолетним
В Югре пылает более 9 тысяч гектаров леса
В Нижневартовском районе обсудили вопросы безопасности и готовности школ к учебному году
Киберспортсмены Югры показали, как будут выглядеть посёлки будущего
В Югре служебная собака помогла найти подозреваемого в угоне
За пршедшую неделю в Югре задержали более 120 нетрезвых водителей
В Октябрьском районе Югры появится скейт-парк
В Мегионе благоустраивают транспортную развязку на въезде в город
Погода в Югре на 21 июля: на смену грозам приходит сильный ветер
В Югре снижается площадь лесных пожаров
Баянисты из Советского района завоевали гран-при во всероссийском конкурсе талантов
В Нижневартовске бабушка с внуком поймали змею на набережной
Жительницу Сургута обвиняют в нарушение тайны переписки и телефонных переговоров
В Югре вынесли обвинительный приговор членам преступной банды, занимавшихся сбытом наркотиков
В Ханты-Мансийске строят две школы и образовательно-молодёжный центр
Югорчанин нанёс другу четыре удара ножом в живот
Егор Збродов: по каждому возгоранию составляется акт и передается в органы дознания
За прошедшие выходные на дорогах Югры погибли два человека
Юные шахматисты из Югры разгромили противников из Швеции
Наталья Комарова: ситуация с лесными пожарами находится под контролем