В Югре пылает более 9 тысяч гектаров леса

21 Июль 2020 2020-07-21T08:39:55+03:00

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В Югре действует 18 лесных пожаров общей площадью 9 047 гектаров, из них 7 крупных на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель – 8 679 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с семью лесными пожарами на площади 3 224 гектаров, в том числе четыре крупных – 3 039 гектаров.

В тушении было задействовано 350 сотрудников Авиалесоохраны Югры, 7 единиц техники, авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 255 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 30 954 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU