В Югре снижается площадь лесных пожаров

20 Июль 2020 2020-07-20T15:53:40+03:00

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Сотрудникам МЧС удаётся сдерживать площадь лесных пожаров.

Сейчас на территории округа бушует 19 пожаров, общая площадь которых - 13,9 тысяч гектаров. Благодаря сотрудникам МЧС, справиться с огнём удалось на 7,7 тысячах гектаров. Угрозы для населённых пунктов нет.

В отдалённых территориях с огнём борются специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов. Для тушения применяют не только наземные способ, но и авиацию.

Подразделения МЧС России находятся в повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU