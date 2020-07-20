В Югре снижается площадь лесных пожаров
Борьба с огнём продолжается
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре
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Сотрудникам МЧС удаётся сдерживать площадь лесных пожаров.
Сейчас на территории округа бушует 19 пожаров, общая площадь которых - 13,9 тысяч гектаров. Благодаря сотрудникам МЧС, справиться с огнём удалось на 7,7 тысячах гектаров. Угрозы для населённых пунктов нет.
В отдалённых территориях с огнём борются специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов. Для тушения применяют не только наземные способ, но и авиацию.
Подразделения МЧС России находятся в повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU