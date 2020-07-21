2020-07-21T05:13:32+03:00
Общество

Погода в Югре на 21 июля: на смену грозам приходит сильный ветер

Местами порывы могут достигать 17 м/с
Вера Зенина
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Погода в Югре на 21 июляПогода в Югре на 21 июляФото: pixabay.com
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Горозовые облака покидают регион. Днём в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём в отдельных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днём +22...+27.

Ханты-Мансийск: ясное небо. Днём воздух прогреется до +23 градусов, в вночное время ожидается похолодание до +16. Ветер 4-9 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днём столбики термометров покажут +22 градуса, а ночью температура опустится до +17. Ветер 5-11 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём в городе будет +21 градус, а ночью +16. Ветер 6-13 м/с.

Нефтеюганск: весь день ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до +22 градусов, ночью +16. Ветер 5-10 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём будет +21 градус, а ночью +16. Ветер 5-10 м/с.

Наши предки считали этот день идеальным для свадьбы. Пары, заключившие брак в день Казанской Божией матери, будут счастливы и любимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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