2020-07-20T15:19:08+03:00
Звезды

Баянисты из Советского района завоевали гран-при во всероссийском конкурсе талантов

Ранее дуэт уже побеждал в международном конкурсе «Призвание-Артист», проходившем в Санкт-Петербурге
Вера Зенина
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Фото: администрация Советского района, социальная сеть "ВКонтакте"Фото: администрация Советского района, социальная сеть "ВКонтакте"
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Дуэт баянистов из Советского района завоевал гран-при во всероссийском конкурсе талантов «Новая звезда», проходившем в Москве.

Павел Осенчугов и его преподаватель Алла Зайцева стали первыми в номинации «Инструментальное исполнительство, профессиональная направленность».

Стоит отметить, что это не единственный успех творческих коллективов района. В прошлом году преподаватели «Советской ДШИ» одержали несколько побед в Международном конкурсе профессионального мастерства «Кульминация». За свои старания им удалось стать лауреатами первой степени сразу в двух номинациях: «Ансамбли. Вокальное исполнительство» и «Ансамбли. Инструментальное исполнительство».

За время пандемии учащиеся и преподаватели детской школы искусств приняли участие более чем в 20 дистанционных конкурсах. Ребята и их творческие руководители проявили себя в хореографии, изобразительном искусстве, а также вокальном и инструментальном исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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