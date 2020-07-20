2020-07-20T10:25:54+03:00
Происшествия

За прошедшие выходные на дорогах Югры погибли два человека

Более 20 получили травмы
Вера Зенина
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Фото: Госавтоинспекция Югры, социальная сеть "ВКонтакте"Фото: Госавтоинспекция Югры, социальная сеть "ВКонтакте"
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В период с 17 по 19 июля на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, а 24 – получили травмы, в том числе четыре ребёнка.

Одно из трагических столкновений произошло 19 июля на 13 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». Мотоциклист на «Хонде» врезался в проезжавший мимо автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте.

За другие нарушения сотрудниками было привлечено 230 недобросовестных водителей: 41 - за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования, 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения - 58 водителей, за требования к перевозке детей – 97.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Поэтому им необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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