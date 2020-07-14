14 Июль 2020 2020-07-14T15:56:31+03:00

В Сургуте обновят 17 дворов. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

В прошлом году изменили лишь 7 придомовых территорий

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За прошлое лето в Сургуте удалось обновить 7 придомовых территорий, в текущем году сургутские власти планируют привести в порядок ещё 17.

- Количество благоустроенных дворов растёт — это радует, хоть и не такими темпами, как хотелось бы. Важно, что в работу вовлечены и сами жильцы — почти четыре тысячи сургутян участвуют в выборе дизайн-проекта, софинансировании и контроле качества работ, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.

Он отметил, что уже есть первый результат — благоустроен двор дома №12 на Пролетарском проспекте.

- Отремонтированы подъезды, заменены тротуары и уличное освещение. Оборудованы парковки, пешеходные дорожки, установлены ограждения. Во дворе посажены цветы. Также обустроены спортивные площадки с резиновым покрытием — у молодёжи есть место, где можно активно провести время, - пояснил Вадим Шувалов.

Добавим, что скоро начнётся формирование списка дворов, которые отремонтируют в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU