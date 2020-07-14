2020-07-14T15:56:31+03:00
Общество

В Сургуте обновят 17 дворов

В прошлом году изменили лишь 7 придомовых территорий
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургуте обновят 17 дворов. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".В Сургуте обновят 17 дворов. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

За прошлое лето в Сургуте удалось обновить 7 придомовых территорий, в текущем году сургутские власти планируют привести в порядок ещё 17.

- Количество благоустроенных дворов растёт — это радует, хоть и не такими темпами, как хотелось бы. Важно, что в работу вовлечены и сами жильцы — почти четыре тысячи сургутян участвуют в выборе дизайн-проекта, софинансировании и контроле качества работ, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.

Он отметил, что уже есть первый результат — благоустроен двор дома №12 на Пролетарском проспекте.

- Отремонтированы подъезды, заменены тротуары и уличное освещение. Оборудованы парковки, пешеходные дорожки, установлены ограждения. Во дворе посажены цветы. Также обустроены спортивные площадки с резиновым покрытием — у молодёжи есть место, где можно активно провести время, - пояснил Вадим Шувалов.

Добавим, что скоро начнётся формирование списка дворов, которые отремонтируют в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Систему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте

Детализация видео теперь выше любых описаний (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте обновят 17 дворов
Систему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте
Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали
Абоненты МегаФона в ХМАО могут звонить по WiFi не только в мессенджерах
Югорчанин ударил кулаком по лицу полицейского
Улицу, названную в честь первого строителя Нижневартовска, закончат ремонтировать в октябре
Мобильный технопарк для пожилых людей появится в июле в Сургутском районе
Школьников Югры зовут заняться добрыми делами летом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 июля 2020 года составило 12742 человек
Аэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажиров
Партию контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте
Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчане докажут, что «Югра делами великая»
Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочия
«Шевроле» и «Киа» столкнулись в Кондинском районе
Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами
Гендиректор компании в Нижневартовске скрыл от налоговой более 79 миллионов рублей