В Сургуте обновят 17 дворов
За прошлое лето в Сургуте удалось обновить 7 придомовых территорий, в текущем году сургутские власти планируют привести в порядок ещё 17.
- Количество благоустроенных дворов растёт — это радует, хоть и не такими темпами, как хотелось бы. Важно, что в работу вовлечены и сами жильцы — почти четыре тысячи сургутян участвуют в выборе дизайн-проекта, софинансировании и контроле качества работ, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.
Он отметил, что уже есть первый результат — благоустроен двор дома №12 на Пролетарском проспекте.
- Отремонтированы подъезды, заменены тротуары и уличное освещение. Оборудованы парковки, пешеходные дорожки, установлены ограждения. Во дворе посажены цветы. Также обустроены спортивные площадки с резиновым покрытием — у молодёжи есть место, где можно активно провести время, - пояснил Вадим Шувалов.
Добавим, что скоро начнётся формирование списка дворов, которые отремонтируют в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU