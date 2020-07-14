2020-07-14T15:40:46+03:00
Общество

Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали

Сезон показов теперь можно увеличить с мая по сентябрь
Руслан Савинов
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Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали. Фото администрации города.Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали. Фото администрации города.
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В августе готовится в Ханты-Мансийске к открытию готовят модернизированный летний кинозал. Впервые его открыли в июне 2019 года в тестовом режиме.

- За прошлый сезон просмотр фильмов под открытым небом полюбился жителям и гостям Ханты-Мансийска. На вечерние сеансы приходила молодежь и семейные пары, а дневные с удовольствием посещали маленькие зрители, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Так, во время тестовой работы кинозала, зрители активно высказывали предложения, которые учтены в текущей модернизации.

Теперь увеличено количество посадочных мест до 140. Для создания комфортных условий для зрителей возводится стандартная гребенка, создающая лучшее обозрение диодного экрана.

- Она будет имитировать форму ступеней из металлического каркаса и обшита палубной доской. Появится крыша со специальной акустической обработкой и мобильная система стен, необходимая в случае дождя, - сообщают городские власти.

Известно, что обновленный кинозал станет трансформером, готовым подстраиваться под погоду: летний сезон можно увеличить с мая по сентябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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