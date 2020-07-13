2020-07-13T15:45:32+03:00
Происшествия

В алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки виски

Стоимость похищенного - 350 рублей
Руслан Савинов
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В алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки вискиВ алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки вискиФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие выходные зафиксировано 121 преступление. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 61 нарушение закона, из них: четыре факта незаконного оборота наркотиков, два угона, два грабежа, два мошенничества, разбой и десять краж.

Отмечается, что большую часть преступлений совершили неработающие граждане. Раскрываемость по горячим следам составила 50%.

Так, в Ханты-Мансийске 34-летний мужчина в магазине спиртных напитков открыто похитил бутылку виски.

- Стоимость похищенного - более 350 рублей. Сейчас в отношении югорчанина возбуждено уголовное, мужчина под подпиской о невыезде, - рассказали полицейские.

Тем временем в Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина, который похитил из офиса работодателя офисную технику:

- Мужчина вынес компьютер, клавиатуру, компьютерную мышь, а также, взломал тумбочку, откуда забрал три тысячи рублей, - сообщают стражи порядка. Сейчас подозреваемый арестован, похищенное изъято в ходе осмотра его квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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