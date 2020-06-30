30 Июнь 2020 2020-06-30T12:00:40+03:00

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В полицию Белоярского района поступило телефонное сообщение от администратора ТЦ «Нарасхват» о том, что ночью путем взлома двери со стороны цветочного магазина неизвестный проник в торговое помещение и похитил алкоголь.

Вскоре по подозрению в совершении кражи трех бутылок водки задержали безработного 36-летнего мужчину.

- В 2006 году упомянутого белоярца уже осуждали к условному наказанию за совершение имущественного преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По словам подозреваемого он шел мимо торгового центра и решил совершить хищение спиртного.

- Подойдя к запасной двери помещения, он сильно дернул входную пластиковую дверь на себя, которая деформировалась и открылась. Мужчина прошел к продуктовому магазину, отогнул у основания металлические рольставни и проник в магазин, откуда похитил спиртное. В момент совершения преступления подозреваемый уже был пьян, - уточнили стражи порядка.

Злоумышленника задержали по месту жительства: похищенное он добровольно вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище, либо в иное хранилище». Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/787818" frameborder="0"></iframe> Югорчанин ответит по закону за кражу трех бутылок водки.

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https://www.ugra.kp.ru/online/news/3911317/

ИСТОЧНИК KP.RU