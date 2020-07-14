14 Июль 2020 2020-07-14T12:57:42+03:00

Улицу, названную в честь первого строителя Нижневартовска, закончат ремонтировать в октябре. Фото думы ХМАО.

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Строительство улицы имени Пикмана в Нижневартовске закончится до первых холодов, то есть примерно до октября 2020 года. На весь комплекс работ по созданию современной магистрали дорожникам было отведено полтора года.

- Улица имени Пикмана в Нижневартовске стала площадкой для реализации сразу двух строительных проектов, – сообщил депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Известно, что в Нижневартовске в рамках соглашения подрядчик не только обязуется сдать дорогу в нормативном состоянии, но и будет её содержать в течение восьми лет после окончания строительства.

- Дорога четырёхполосная, протяжённостью около 600 метров. Ширина полос – 3,5 метра. Сегодня на объекте работают 45 сотрудников. Готовность объекта составляет 75%, - сообщают представители подрядчика

На втором участке дороги – от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской уже выполнено фрезирование асфальта, началась укладка нижнего слоя дорожного полотна. Протяжённость участка составляет 1160 метров. Стоимость работ – около 26 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU