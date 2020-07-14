14 Июль 2020 2020-07-14T11:12:25+03:00

Мобильный технопарк для пожилых людей появится в июле в Сургутском районе. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "Фейсбук".

Глава муниципалитета: «Такого нигде нет больше в России»

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В конце июля Сургутский район встретит мобильный технопарк для пожилых людей. Он прибудет своим ходом из Екатеринбурга: там его сейчас начиняют оборудованием.

- Сейчас у нас два технопарка. Один – мобильный для школьников. Весь прошлый год он колесил по поселениям. Порядка двух тысяч детей здесь получили знания по программам дополнительного образования: «Промышленный дизайн», «Виртуальный мир реальности», «Роботы», «Нано-Био», «Планетарий» и «Аэрополёты», - написал на своей официальной странице в соцсети «Фейсбук» глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Ранее выяснилось, что пожилые люди района тоже хотят осваивать современные технологии:

- Этот уникальный инновационно-технический комплекс создан в Сургутском районе, такого нигде нет больше в России, - отметил Андрей Трубецкой.

В мобильном технопарке для пожилых будет: лаборатория для создания виртуальной и дополнительной реальности, путешествий по историческим местам, району, Югре. Также появится лаборатория по созданию дизайнов помещений, ландшафтов, одежды, и полиграфического дизайна.

Кроме того, внутри будет ждать студия звукозаписи с пультом диджея, позволяющая записывать фонограммы, делать аранжировки, аудиоролики и радиопередачи.

Не обойдется и без медиа-мастерской, мобильного планетария, аэроквантума, то есть работы с квадрокоптерами.

В салоне смогут работать одновременно семь человек, стоимость технопарка – 17 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU