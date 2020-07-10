Два отдаленных поселения Сургутского района благоустроят. Фото администрации муниципалитета.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой совершил рабочую поездку в Тундрино и Высокий Мыс. Он проинспектировал площадки благоустройства и дорогу на улице Центральной, которую ждет ремонт текущим летом.

- В Тундрино дороги не было никогда, сейчас только песок. Кроме того, что здесь проложат плиты, мы решили расширить зону проезжей части рядом со школой и проложить тротуар, - сообщил глава Сургутского района.

По словам руководителя муниципалитета, отдаленные поселения не должны отставать в своем развитии от более крупных.

- Жители Тундрино и Высокого Мыса обращались на встречах с просьбой благоустроить пространство. Посёлки удалённые, а для детей досуговых площадок нет. Поэтому и в Тундрино появится многофункциональная площадка и в Высоком Мысе будет построена спортплощадка уже в этом году, в будущем году завершим масштабный проект с костровищем, сценой и современной зоной отдыха для бардов и местных жителей,- пояснил Андрей Трубецкой.

В целом Высокий Мыс ждет масштабное обновление. Территорию для проведения знаменитого бардовского фестиваля функционально расширят: в проекте предусмотрено костровище, новая сцена, освещение и необходимые санитарные помещения.

Добавим, что по мнению главы района, новое пространство можно будет использовать не только раз в год во время проведения фестиваля, но и круглогодично.

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