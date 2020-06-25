Около 20 дворов благоустроят в Сургуте летом

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:37:57+03:00

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В Сургуте в текущем сезоне отремонтируют 17 дворов. Город потратит на эти цели 83 млн. рублей. Ремонтная кампания началась в июне и завершится в конце сентября.

Сургутские власти и инициативные жители ежедневно контролируют ход работ.

Например, благоустройство придомовой территории по проспекту Пролетарскому, 12 почти завершено. Там появились новый тротуар, ограждения, спортплощадка, расширена парковка.

- Благоустройство в шести дворах идет полным ходом. Все по плану. Еще 11 дворов, на которые были дополнительно выделены средства, вскоре начнут благоустраивать, – пояснил замглавы Сургута Николай Кривцов.

Отметим, в 2020 году в городе преобразят дворы по следующим адресам: 30 лет Победы,1, 3 и 5; Геологическая, 22/1, 30 лет Победы,5, Университетская, 23, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, пр. Пролетарский,12; пр. Набережный, 4 и 4Б; пр. Ленина, 42; проезд Дружбы,5; улицы Островского, 21/1, Геологическая, 24, Декабристов, 1, 3, 5 и 7.

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На части объектов уже идут работы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU