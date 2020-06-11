2020-06-11T08:27:46+03:00
Общество

На благоустройство Сургутского района потратят 165 млн рублей

На части объектов уже идут работы
Руслан Савинов
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На благоустройство Сургутского района потратят 165 млн рублей. Фото администрации района.На благоустройство Сургутского района потратят 165 млн рублей. Фото администрации района.
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В 8 из 13 поселений Сургутского района проводят благоустройство общественных территорий в 2020 году на сумму 165 млн рублей. В большинстве объектов определены подрядчики, решения согласованы с общественностью и администрациями поселений, где-то уже идут работы.

- Один из главных и дорогостоящих объектов лета – общественная территория в Фёдоровском. Подрядчик уже приступил к работам, - пояснила замглавы района Дина Кузьмина.

Так, в Лянторе разобьют сквер «Штурм» по ул. Победы, второй объект - Молодёжный парк в 9 микрорайоне. Подрядчик уже приступает к объектам.

Также несколько точек притяжения появится в Белом Яре. Строится многофункциональная площадка по ул. Есенина. Жители Солнечного с нетерпением ждут Солнечный парк: определен подрядчик.

В Тундрино, Высоком Мысу, Барсово, Локосово и Русскинской тоже появится ряд уникальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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